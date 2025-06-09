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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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У Путина открыто заявляют о намерениях захватить еще одну область Украины

Москва заявляет о желании создать буфер еще и на территории Днепропетровщины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле заявляют, мол, "наступление" ихних войск в Днепропетровской области продолжается - даже назвали его цель.

Об этом заявил спикер российского "фюрера" Дмитрий Песков.

По его словам, российское "наступление" в Днепропетровской области "является работой по созданию буферной зоны".

"Наступление" РФ на Днепропетровщину

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев объявил, будто оккупационные силы «начали наступление» в Днепропетровской области. Заметим, что об этом заявляли и в российском Минобороны. Впрочем, в ISW заявил, что не обнаружила геолокационных доказательств этих заявленных продвижений вблизи границ Днепропетровской области».

Заявления РФ опровергает и украинский Генштаб. В Силах обороны юга также подтвердили, что ситуация в зоне боевой ответственности 31 отдельной бригады остается напряженной. Враг не оставляет попыток продвинуться по направлению к Днепропетровщине, но ВСУ держат оборону.

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