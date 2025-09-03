У Путина отреагировали на заявление Трампа о заговоре против США

Помощник президента России Юрий Ушаков / © Getty Images

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о заговоре против его страны со стороны РФ, Китая и Северной Кореи.

Свое заявление Ушаков сделал в комментарии российским средствам массовой пропаганды.

Помощник российского диктатора считает, что слова Трампа о заговоре против США были иронией.

Ушаков взялся утверждать, что президент России Владимир Путин, лидер Китая Си Цзиньпин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын и не думают о заговоре против США.

«Никто ничего не плел, никаких заговоров, более того, в мыслях даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих трех лидеров не было. Более того, могу сказать, что все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент в нынешних международных раскладах», — высказался помощник Путина.

Напомним, комментируя масштабный военный парад в Китае, Трамп обратился к Си с саркастическим заявлением из-за присутствия Путина и Кима. А еще глава Белого дома обвинил Китай, Россию и КНДР в сговоре против США.