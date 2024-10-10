У Путина отреагировали на информацию о пребывании солдат Ким Чен Ына в Украине

На днях издание Kyiv Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что под Донецком ликвидировали шестерых офицеров из Северной Кореи. В Кремле это отрицают.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле отрицают участие военнослужащих диктатора Северной Кореи Ким Чен Ина в так называемой "спецоперации" в Украине. Спикер кремлевского "фюрера" назвал появившуюся в СМИ информацию "информационной уткой".

Информация Kyiv Post

В результате одного из ракетных ударов по оккупированной территории Донбасса погибли 20 российских военных. Среди них было шесть офицеров из КНДР. Еще трое северокорейских военнослужащих получили ранения.

По данным источников издания, военные из Северной Кореи прибыли на оккупированный Донбасс якобы "для обмена опытом с россиянами".

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