У Путина отреагировали на инициативы Орбана по завершению войны в Украине

Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Associated Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по завершению войны в Украине.

Об этом информируют российские средства массовой пропаганды.

Песков коротко сказал, что Кремлю неизвестны инициативы Венгрии по урегулированию ситуации в Украине.

Напомним, 7 ноября во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Орбан заявил, что российско-украинская война является «важнейшим вопросом для нас». Он отметил, что Венгрия стремится обсудить с Трампом, как может «помочь вам в ваших мирных усилиях».

Орбан также заявил, что только США и Венгрия выступают за мир, тогда как другие правительства Европы «предпочитают продолжать войну», поскольку верят в победу Украины.

Когда Трамп спросил у Орбана, не может ли Украина выиграть войну, венгерский премьер ответил: «Знаете, чудо может произойти». Трамп согласился с этим, смеясь.