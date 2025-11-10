- Дата публикации
У Путина отреагировали на инициативы Орбана по завершению войны в Украине
Похоже, Будапешт и Москва не синхронизировали свои «миротворческие» усилия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по завершению войны в Украине.
Об этом информируют российские средства массовой пропаганды.
Песков коротко сказал, что Кремлю неизвестны инициативы Венгрии по урегулированию ситуации в Украине.
Напомним, 7 ноября во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Орбан заявил, что российско-украинская война является «важнейшим вопросом для нас». Он отметил, что Венгрия стремится обсудить с Трампом, как может «помочь вам в ваших мирных усилиях».
Орбан также заявил, что только США и Венгрия выступают за мир, тогда как другие правительства Европы «предпочитают продолжать войну», поскольку верят в победу Украины.
Когда Трамп спросил у Орбана, не может ли Украина выиграть войну, венгерский премьер ответил: «Знаете, чудо может произойти». Трамп согласился с этим, смеясь.