Москва якобы в выборы не вмешивалась.

В Кремле заявляют, что президентские выборы в Молдове, которые выиграла Мая Санду, нельзя считать чистыми.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков.

В России традиционно заявили об "избирательных манипуляциях". Также он высказался, что якобы несколько сотен тысяч проживающих в России граждан Молдовы были лишены права проголосовать.

Спикер Кремля, комментируя информацию о вмешательстве РФ в выборы в Молдове, мол, этого "не было и быть не могло".

"РФ после выборов президента в Молдове не склонна смотреть на перспективы двусторонних отношений "сквозь розовые очки", – высказался Песков.

Как сообщалось, аналитики Института изучения войны заявляют, что Россия пытается дискредитировать победу Май Санду на выборах в Молдове. Заметим, что действующая президент получила 55,35% голосов. Пророссийский кандидат Александр Стояногло заручился поддержкой 45,05% избирателей.