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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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У Путина отреагировали на предложение провести переговоры в Ватикане

В Кремле говорят, что пока никаких конкретных предложений не получали.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

В администрации "фюрера" РФ Владимира Путина не приняли решение о месте проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. В частности, в Ватикане.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время Москва не получала предложений от Ватикана по сотрудничеству. Решение о месте дальнейших переговоров пока не принималось, добавил спикер "фюрера".

Также Песков нагло заявил, что РФ не заинтересована в затягивании работы над меморандумом России и Украины. Кроме того, подготовка к обмену пленными в формате "1000 на 1000" продолжается.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы Россия и Украина провели переговоры о прекращении огня в Ватикане. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ватикан является не мирным посредником, а местом, "куда обеим сторонам [военного конфликта] было бы комфортно прийти".

Сегодня стало известно, что Ватикан может выступить посредником в переговорах по прекращению огня в Украине. Папа Римский Лев XIV подтвердил свою готовность провести следующий раунд переговоров.

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