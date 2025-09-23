Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предупреждение со стороны министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о последствиях, в случае нарушения воздушного пространства его страны.

Об этом информируют российские средства массовой пропаганды.

Песков сказал, что Кремль негативно относится к заявлениям Сикорского о нарушении польского воздушного пространства.

Реклама

Комментируя инцидент с дронами, спикер российского диктатора заявил, что якобы голословные обвинения со стороны Запада приводят к тому, что они уже не принимаются во внимание.

Напомним, 22 сентября на заседании Совета Безопасности ООН Сикорский предупредил Россию о последствиях нарушений воздушного пространства НАТО. Министр заявил, что российские ракеты и другие объекты, которые войдут в воздушное пространство Польши, будут сбиваться. Сикорский также призвал РФ не жаловаться на это.

К слову, 19 сентября британские истребители Typhoon совершили первое патрулирование над территорией Польши в рамках миссии НАТО «Восточный страж», чтобы обеспечить безопасность неба и противодействовать возможным провокациям России. Эта миссия началась после того, как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.