- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2174
- Время на прочтение
- 1 мин
У Путина отреагировали на предупреждение Сикорского
Кремль негативно отреагировал на заявление Радослава Сикорского о последствиях нарушения воздушного пространства Польши.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предупреждение со стороны министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о последствиях, в случае нарушения воздушного пространства его страны.
Об этом информируют российские средства массовой пропаганды.
Песков сказал, что Кремль негативно относится к заявлениям Сикорского о нарушении польского воздушного пространства.
Комментируя инцидент с дронами, спикер российского диктатора заявил, что якобы голословные обвинения со стороны Запада приводят к тому, что они уже не принимаются во внимание.
Напомним, 22 сентября на заседании Совета Безопасности ООН Сикорский предупредил Россию о последствиях нарушений воздушного пространства НАТО. Министр заявил, что российские ракеты и другие объекты, которые войдут в воздушное пространство Польши, будут сбиваться. Сикорский также призвал РФ не жаловаться на это.
К слову, 19 сентября британские истребители Typhoon совершили первое патрулирование над территорией Польши в рамках миссии НАТО «Восточный страж», чтобы обеспечить безопасность неба и противодействовать возможным провокациям России. Эта миссия началась после того, как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.