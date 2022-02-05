У Путина отреагировали на публикацию Bloomberg о "начале вторжения" в Украину

У Путина отреагировали на публикацию Bloomberg о "начале вторжения" в Украину

Песков назвал американское СМИ серьезным изданием.

В Кремле ошибочную публикацию Bloomberg о якобы начале вторжения России в Украину назвали "демонстрацией мировой напряженности".

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

"Это отличная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцирующаяся бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, Лондона, других европейских столиц. Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась из-за этих агрессивных действий наших контрагентов". ", – заявил он.

Представитель Кремля назвал американское СМИ серьезным изданием. Молил, теперь на фоне таких публикаций у Москвы есть все основания заменить дефиницию срока fake-news на Bloomberg-news.

Как сообщалось, американское информагентство Bloomberg вечером в пятницу, 4 февраля, ошибочно обнародовало объявление о вторжении России в Украину. В издании отметили, что название "Россия вторглась в Украину" было случайно опубликовано около 16:00 по Восточному времени (около 23:00 по Киеву).

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