У Путина отреагировали на слухи о причастности к гибели Пригожина

В Кремле отмечают, пока не могут сказать, каким будет будущее "Вагнера".

В Кремле называют "абсолютной ложью" заявления о том, что за гибелью главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в автокатастрофе может стоять администрация президента РФ.

Об этом заявил спикер Владимира Путина, Дмитрий Песков, пишут российские средства массовой пропаганды.

Говоря о причинах крушения, пресс-секретарь российского диктатора заявил, что фактов пока немного, их следует выяснить следствию. По его словам, официальные итоги расследования будут опубликованы позже.

"Для подтверждения гибели Пригожина нужны экспертизы, в частности генетическая. Пока официальных результатов нет", — подчеркнул представитель Кремля.

Также он заявил, что не может ничего сказать о будущем ЧВК "Вагнер". Однако он отмечал, что де-юре такой структуры нет.

"Причастность Путина" к гибели Пригожина

Аналитики ISW считают, что Владимир Путин приказал сбить самолет Пригожина – это была месть за унижение мятежом, который олигарх совершил в июне.

Бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннатт предполагает, что за гибелью Пригожина, вероятнее всего, стоит Путин. По его словам, диктатор мог быть вынужден пойти на этот шаг после позора мятежа предводителя ЧВК.

Во Франции подчеркивают, что "обоснованы сомнения" относительно причины авиакатастрофы, в которой погиб главарь ЧВК "Вагнера". Вместе с тем, не исключается причастность к инциденту президента РФ Владимира Путина.

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