Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле заявили, что им известно об атаке Украины на Крымский мост, которая произошла 3 июня.

Об этом заявил спикер президента-диктатора Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что "взрыв действительно был" у Крымского моста. Впрочем, по его словам, якобы "повреждений нет, мост работает".

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Более того, представитель Путина дерзко обвинил Украину в атаках на "мирную инфраструктуру" РФ.

Напомним, в 4:44 3 июня СБУ ударила по Крымскому мосту. Операцию координировал руководитель органа Василий Малюк. Агенты заминировали сопротивления переправы с подводной стороны. Мощность заряда достигала 1100 кг в тротиловом эквиваленте.

Уже днем был нанесен еще один удар по Крымскому мосту. Возле переправы произошли взрывы.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук оценил последствия спецоперации. По его словам, совершенные на переправу атаки должны усложнить для страны-агрессорки логистическое сообщение с временно оккупированным Крымом.

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Дата публикации 11:48, 04.06.25 Количество просмотров 198 Кадры подготовки СБУ к атаке на стратегическую авиацию РФ