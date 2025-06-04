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У Путина отреагировали на удар СБУ по Крымскому мосту
В Москве заявляют, мол, переправа не повреждена.
В Кремле заявили, что им известно об атаке Украины на Крымский мост, которая произошла 3 июня.
Об этом заявил спикер президента-диктатора Дмитрий Песков.
Песков подтвердил, что "взрыв действительно был" у Крымского моста. Впрочем, по его словам, якобы "повреждений нет, мост работает".
Более того, представитель Путина дерзко обвинил Украину в атаках на "мирную инфраструктуру" РФ.
Напомним, в 4:44 3 июня СБУ ударила по Крымскому мосту. Операцию координировал руководитель органа Василий Малюк. Агенты заминировали сопротивления переправы с подводной стороны. Мощность заряда достигала 1100 кг в тротиловом эквиваленте.
Уже днем был нанесен еще один удар по Крымскому мосту. Возле переправы произошли взрывы.
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук оценил последствия спецоперации. По его словам, совершенные на переправу атаки должны усложнить для страны-агрессорки логистическое сообщение с временно оккупированным Крымом.