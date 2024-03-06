У Путина отреагировали на выданный МУС ордер на арест российских генералов

Песков заявил, что Россия не признает такое решение.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что МУС в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиации Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

Свой комментарий спикер Владимира Путина озвучил российским средствам массовой пропаганды.

Песков заявил, что Россия не признает решение Международного уголовного суда в Гааге.

"Мы не участники устава, мы не признаем это. Мы также знаем, что там идут разные закрытые процессы, которые делаются в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям", – высказался спикер российского диктатора.

Напомним, выдав ордер на арест российских генералов, в МУС заявили, что Кобылаш и Соколов могут быть ответственны за военные преступления, совершенные в Украине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Международный уголовный суд выдал ордера на арест российских командующих!

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