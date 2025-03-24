У Путина отреагировали на заявление Трампа о контурах будущего соглашения по Украине

Кремль прокомментировал заявление президента США о предстоящем соглашении по Украине. Песков заявил об "общем понимании".

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил о существовании "общего понимания", комментируя слова президента США Дональда Трампа о наличии контуров будущего соглашения по Украине.

Слова Пескова цитируют российские средства массовой пропаганды.

Высказываясь о заявлении Трампа, Песков сказал, что "очевидно, речь идет о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования".

"Здесь действительно есть общее понимание. Что касается технических вопросов, вы знаете, что по определенной части, по одному из сюжетов сегодня ведутся переговоры в Эр-Рияде между нашей и американской делегациями. В целом, конечно же, нужно проработать очень много разных аспектов, связанных с урегулированием", — заявил спикер российского диктатора.

Напомним, 21 марта Трамп заявил, что уже "есть контуры мирного соглашения" по поводу войны в Украине по итогам контактов с Путиным и Зеленским. Президент США надеется на заключение соглашения "в пределах разумного".