Спикер президента России Дмитрий Песков

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Спикер президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о перемещении двух атомных подлодок ближе к стране-агрессору.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

По словам Пескова, Кремль очень аккуратно относится к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой.

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«Американские подлодки и так находятся на боевом дежурстве. Это неизменный процесс. Это первое. В общем, конечно, в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это комментировать», — сказал спикер российского диктатора.

«Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. Вы знаете, что Россия занимает ответственную позицию, позиция президента Путина хорошо известна», — сказал Песков.

Он добавил, что «все должны быть очень и очень аккуратными с ядерной риторикой».

В то же время спикер президента РФ отреагировал и на заявления главы Совбеза страны Дмитрия Медведева.

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«В каждой стране члены руководства страны имеют разные точки зрения на происходящие события. Есть люди, очень жестко настроенные в США и европейских странах, поэтому так бывает всегда», — прокомментировал Песков.

По его словам, главной является позиция президента России Владимира Путина, поскольку тот формулирует внешнюю политику в государстве.

Напомним, в конце июля Медведев несколько раз пригрозил США ядерным оружием: в последний раз — в ответ на заявление Трампа о «мертвых экономиках» России и Индии.

После этого Трамп сообщил, что на всякий случай отдал приказ о размещении двух атомных подлодок «в соответствующих регионах».

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Президент США также сказал, что страна полностью готова к ядерной войне с Россией, если возникнет такая необходимость.