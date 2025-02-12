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У Путина отреагировали на заявление Зеленского об обмене территориями

У Путина отреагировали на заявление Зеленского об обмене территориями

Дмитрий Песков / Фото: Associated Press

Йдеться, зокрема, про Курську область.

В Кремле отреагировали на заявление Зеленского об обмен территориями. Там заявили, что вопрос не будет обсуждаться.

Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Россия никогда не будет обсуждать тему обмена своих территорий", – констатировал Песков.

По его словам, украинские войска будут "либо изгнаны с территории России, либо уничтожены".

Ранее в администрации российского президента-диктатора Владимира Путина подчеркивали, мол, контакты между Москвой и Вашингтоном стали более интенсивными.

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