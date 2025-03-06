В Кремле резко отреагировали на выступление президента Франции Эммануэля Макрона, напомнившего об угрозе РФ и призвавшего к справедливому мирному соглашению.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Так, по словам спикера "фюрера" выступление Макрона было максимально конфронтационным. Более того, он обвинил лидера французов в нежелании к миру. Мол, именно такой вывод можно сделать из заявлений президента.

"Франция больше думает о войне, чем о мире", – цинично подчеркнул он.

По словам Пескова, реакция России на возможное размещение французского контингента на территории Украины "явна для всех".

Напомним, Эммануэль Макрон заявил, что Россия угрожает всей Европе. Война в Украине перестала быть конфликтом между двумя соседними странами. На самом деле, это международный конфликт, в который уже вовлечены несколько государств и который может распространиться на другие страны.

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