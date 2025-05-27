Владимир Путин. / © Getty Images

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В администрации диктатора Владимир Путина верят в то, что США хотят продолжать совместную работу с Россией, несмотря на высказывания Дональда Трампа.

Об этом заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.

Пресссекретарь Кремля замечает, мол, у Вашингтона и Москвы есть "политическая воля продолжать совместную работу", а разногласия могут возникать. Ведь, отмечает Песков, "РФ и США не могут соглашаться во всем".

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По его словам, американцы и сам Трамп "сбалансированы" в подходе к урегулированию в Украине. Зато, цинично заявляет представитель "фюрера", СМИ затеяли кампанию, которая нацелена на "срыв мирного процесса". Более того, убежден он, именно медиа "подстрекают США на новые санкции".

Между тем, работа по “украинскому урегулированию” - как нагло в Москве называют начатую войну - это сложный процесс, высказался Песков.

Напомним, американского президента очень возмутили действия Владимира Путина . После мощных российских ударов по украинским городам, которые стали одними из самых интенсивных за три года, Трамп назвал поведение "фюрера" "бешеным".

Заметим, ракетные удары РФ произошли через несколько дней после того, как Трамп два часа говорил с Путиным, разговор с которым он назвал "прекрасным". Впрочем, военный обозреватель BILD Юлиан Репке отмечает, что Путин усиливает давление на Украину. после каждого контакта с президентом США.

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Журналисты WSJ со ссылкой на собственные источники заявляют о том, что Дональд Трамп рассматривает новые санкции против России из-за ударов по Украине. По их данным, ограничения могут ввести уже на этой неделе. Впрочем, пока официальной информации нет.

Дата публикации 17:53, 26.05.25 Количество просмотров 37 Путин доигрался! "Друг"-Трамп в шоке и перешел к действиям с партнерами! Историческое решение!