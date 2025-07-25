У Путина оценили возможность встречи с Зеленским до конца августа

Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Getty Images

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнения относительно возможности встречи главы Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского до конца августа.

Пескова цитируют российские средства массовой пропаганды.

Спикер российского диктатора заявил, что потенциальная встреча Путина и Зеленского может и должна «поставить окончательную точку в урегулировании конфликта» и зафиксировать договоренности, которые нужно выработать в ходе экспертной работы.

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«Можно ли такой сложный процесс пройти за 30 дней — очевидно что вряд ли», — отметил Песков.

Он добавил, что сейчас подходы Москвы и Киева диаметрально противоположны, и вряд ли их можно сблизить сразу.

Напомним, 23 июля на третьей встрече в Стамбуле украинская делегация предложила российской до конца лета провести встречу Зеленского и Путина с участием также президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и США Дональда Трампа.

В Кремле отреагировали на такое предложение неоднозначными заявлениями. Помощник президента РФ Владимир Мединский сказал, что для проведения встречи нужно проработать условия соглашения и якобы понять, что «на ней обсуждать». А Песков сказал, что «Киев разговорами о встрече лидеров пытается поставить повозку впереди лошади».

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В свою очередь Зеленский на встрече с журналистами 24 июля сказал, что Украина давно публично заявляет о возможной встрече лидеров обоих государств и только сейчас со стороны Москвы начали звучать такие же сигналы.