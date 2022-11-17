У Путина отвергли идею Зеленского о публичных мирных переговорах: "Трудно представить"

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил о невозможности публичных мирных переговоров, идею которых выдвинул президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует заявление рупора Кремля.

Так, Песков традиционно обвинил украинские власти в том, что они в разное время заявляли о желании переговоров, а потом якобы отказывались от них.

"(Теперь – ред.) они говорят, что они хотят переговоры, но публичные. При этом трудно представить вообще публичные переговоры. Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени", – заявил Песков.

"Но однозначно одно – украинская сторона не хочет никаких переговоров. "Специальная военная операция" продолжается, и ее цели должны быть достигнуты", – подчеркнул пресс-секретарь российского диктатора.

Напомним, Зеленский заявил, что получил от западных партнеров сигналы о желании начать переговоры с Россией и предложил, чтобы эти переговоры проходили в "публичном формате".

Кроме того, во время выступления на саммите G20 Зеленский заявил, что никаких договоренностей с РФ типа "Минска-3" не будет. Российские власти должны подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.

Комментируя это заявление, Песков обвинил Украину в нежелании вести переговоры.

По оценкам военного эксперта Петра Черныка, Украину ждет тяжелая артиллерийская война и только по ее результатам появятся предпосылки для переговоров с РФ.

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