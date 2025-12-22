ТСН в социальных сетях

Политика
660
1 мин

У Путина ответили, действительно ли планируют восстановить СССР

В Кремле открещиваются от планов по восстановлению Советского Союза после обнародования отчетов спецслужб США.

Ирина Лабьяк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные американской разведки о том, что президент страны-агрессора Владимир Путин стремится вернуть под контроль Москвы территории бывшего СССР.

Об этом Песков сказал в комментарии российским средствам массовой пропаганды.

Представитель диктатора убеждает, что сообщения о якобы планах России восстановить сферы влияния СССР не соответствуют действительности.

«Недостоверные — это первое. Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения по этому поводу, но даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуации, когда разведка делает какие-то ошибочные размышления и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности», — высказался Песков.

Напомним, Reuters со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что Путин стремится к полному захвату Украины и возвращению под контроль России территорий бывшего советского блока, включая страны НАТО. Европейские спецслужбы и страны Балтии разделяют эти опасения, считая себя следующими целями агрессии.

Заметим, до появления этой информации сам Путин назвал «бессмысленным» восстановление СССР, обвинив Запад в фальшивых упреках из-за «агрессии к России». Несмотря на эти заявления, ранее глава Кремля неоднократно называл распад СССР самой большой трагедией века и провозглашал РФ его единственной правопреемницей.

