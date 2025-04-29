ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1418
Время на прочтение
1 мин

У Путина ответили на предложение Зеленского о 30-дневном перемирии

В Москве заявляют о "нюансах".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. / © Associated Press

Агрессорка Россия не намерена устанавливать 30-дневное перемирие, предложенное украинским президентом Владимиром Зеленским. Москва хочет трехдневного прекращения огня на 9 Мая.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресссекретаря "фюрера", якобы "без урегулирования всех нюансов это невозможно", потому что, мол, такое прекращение "долговременно".

"Здесь важные нюансы, о которых Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на столь долгосрочное перемирие трудно", - сказал он.

Песков в очередной раз цинично заявил, что РФ "ориентируется на вывод украинского конфликта в русло мирного урегулирования". Более того - он назвал "манипуляцией" отказ Киева давать прямой ответ на инициативу России о трехдневном перемирии.

Напомним, Владимир Зеленский ответил на предложение Путина о новой дате "перемирия". По его словам, это "очередная попытка манипуляций".

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie