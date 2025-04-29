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У Путина ответили на предложение Зеленского о 30-дневном перемирии
В Москве заявляют о "нюансах".
Агрессорка Россия не намерена устанавливать 30-дневное перемирие, предложенное украинским президентом Владимиром Зеленским. Москва хочет трехдневного прекращения огня на 9 Мая.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресссекретаря "фюрера", якобы "без урегулирования всех нюансов это невозможно", потому что, мол, такое прекращение "долговременно".
"Здесь важные нюансы, о которых Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на столь долгосрочное перемирие трудно", - сказал он.
Песков в очередной раз цинично заявил, что РФ "ориентируется на вывод украинского конфликта в русло мирного урегулирования". Более того - он назвал "манипуляцией" отказ Киева давать прямой ответ на инициативу России о трехдневном перемирии.
Напомним, Владимир Зеленский ответил на предложение Путина о новой дате "перемирия". По его словам, это "очередная попытка манипуляций".