Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о приближении к завершению войны.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

Песков заявил, что из Киева звучат «противоречивые заявления» и назвал позицию Украины полной якобы противоречий.

Реклама

«Все это, конечно, не способствует процессу мирного урегулирования. Позиция российской стороны и Владимира Путина последовательна и хорошо известна. Мы продолжаем наше общение с американцами, продолжается серьезная работа», — добавил спикер российского диктатора в своем размытом комментарии.

Напомним, во время общения с журналистами 19 октября Зеленский сказал, что Украина приблизилась к возможному завершению войны, хотя это не является гарантией. Он также сказал, что президент США Дональд Трамп, которому «удалось многое на Ближнем Востоке», всеми силами настроен закончить войну РФ против Украины.