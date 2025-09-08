Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о готовности ввести новые санкции против РФ.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды и Sky News.

Отвечая на комментарии Трампа, в Кремле заявили, что Европа и Украина делают все возможное, чтобы втянуть США в свою орбиту.

Песков подчеркнул, что никакие санкции не смогут заставить Россию изменить свою последовательную позицию.

Напомним, накануне Трамп утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, готов ли он перейти ко второму этапу санкций против Москвы.

Заметим, на прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов усилить экономическое давление на Россию, «но нам нужна поддержка европейских партнеров».