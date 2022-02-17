У Путина ответили, планирует ли Россия напасть на Украину 20 февраля

Песков говорит, что уже было "много дат в более конкретном исполнении".
Спикер Путина Дмитрий Песков прокомментировал новую информацию об очередной дате российского широкомасштабного вторжения в Украину, которое якобы может произойти 20 февраля. Пресс-секретарь президента страны-агрессорки утверждает, что данные американской газеты Politico являются, мол, "фейком".
Об этом пишет ТАСС.
Спикер Путина заявил, что уже было "много дат в более конкретном исполнении".
"Наверное, очередной фейк появился... Все это оказалось вбросами, безответственными фейками, никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту", — сказал Песков.
Кроме того, спикер Путина пожаловался, что Запад в последнее время якобы "проявляет откровенную информационную агрессию по Москве и реальному положению дел вокруг происходящего в Украине".
Напомним, Служба внешней разведки Эстонии назвала новые сроки вероятного вторжения России в Украину.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников, объяснил "инсайды" СМИ о нападении России.
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