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У Путина озвучили новое заявление о сроках переговоров с Украиной
В Москве заявляют, что динамика переговоров во многом зависит от позиции Киева.
В Кремле ожидают, что "в ближайшее время наступит ясность" о проведении третьего раунда переговоров России и Украины.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Кремль надеется, что срок проведения третьего раунда переговоров с Украиной прояснится в ближайшее время", - подчеркнул представитель "фюрера".
Кроме того, он заявил, мол, в Киеве "хорошо знают", что должно быть сделано для прекращения боевых действий. Вроде бы эти условия озвучивал диктатор РФ Владимир Путин.
Напомним, ранее Дмитрий Песков заявлял, что в настоящее время сроки третьей встречи Киева и Москвы в Стамбуле неизвестны. Дата последующих переговоров станет известно после окончания обменов пленными.
Впрочем, в Киеве отмечают, что заявления из Кремля о якобы готовности к диалогу и обвинениям в адрес Украины – это имитация и манипуляция. Так Москва пытается "переложить ответственность за затягивание войны".