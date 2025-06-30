Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле ожидают, что "в ближайшее время наступит ясность" о проведении третьего раунда переговоров России и Украины.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Кремль надеется, что срок проведения третьего раунда переговоров с Украиной прояснится в ближайшее время", - подчеркнул представитель "фюрера".

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Кроме того, он заявил, мол, в Киеве "хорошо знают", что должно быть сделано для прекращения боевых действий. Вроде бы эти условия озвучивал диктатор РФ Владимир Путин.

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявлял, что в настоящее время сроки третьей встречи Киева и Москвы в Стамбуле неизвестны. Дата последующих переговоров станет известно после окончания обменов пленными.

Впрочем, в Киеве отмечают, что заявления из Кремля о якобы готовности к диалогу и обвинениям в адрес Украины – это имитация и манипуляция. Так Москва пытается "переложить ответственность за затягивание войны".

Дата публикации 19:40, 27.06.25 Количество просмотров 203 Вступление Украины в ЕС заблокировали?! Послушайте, как хвастается Орбан!