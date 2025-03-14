В Кремле заявили, что якобы в вопросе урегулирования в Украине "есть основания испытывать осторожный оптимизм".

Об этом сообщил представителям росСМИ спикер "фюрера" Дмитрий Песков.

"Осторожный оптимизм США по поводу украинского урегулирования оправдан после заявления Путина", — высказался прес-секретарь диктатора.

Заметим, что советник американского лидера Майк Уолтц заявлял о том, что, мол, у Вашингтона "есть осторожный оптимизм" относительно мира после переговоров посланника Стива Уиткоффа в Москве.

Песков рассказал, что, мол, Москва получила от Вашингтона дополнительную информацию по Украине. Более того, говорит спикер Кремля, якобы диктатор-президент Владимир Путин поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию в Украине. Тем не менее, есть вопросы, "на которые нужно совместно найти ответ".

Напомним, Financial Times опубликовало материал о том, что диктатор РФ Владимир Путин не откажется от своих целей по отношению к Украине. В свою очередь президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что якобы его команда ведет "очень серьезные дискуссии с Путиным и другими".

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