У Путина перед парадом резко изменили риторику и заговорили о переговорах, но не с США

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Кремль дерзко продолжает повторять свой нарратив о «готовности» к переговорам «со всеми» — даже с Европейским Союзом.

Об этом заявил спикер российского «фюрера» Дмитрий Песков.

По его словам, диктатор Владимир Путин «неоднократно говорил», что якобы «готов к переговорам со всеми». Впрочем, добавил Песков, хоть Россия вроде бы и стремится «продвигаться в диалоге», но «сама не будет инициировать контакты с Евросоюзом».

Реклама

В традиционной кремлевской манере он еще и бросил очередную порцию обвинений в адрес стран Европы и «отдельных европейских столиц». Мол, именно они «были инициатором сворачивания отношений к нулю».

Переговоры ЕС с Путиным — что известно

В интервью Financial Times глава Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что главы государств-членов ЕС готовятся к возможным переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным. Причиной тому он назвал разочарование в переговорах, которые ведет президент США Дональд Трамп.

По словам Кошты, такое развитие событий поддерживает и президент Украины Владимир Зеленский.

«Я говорю с 27 лидерами стран-членов ЕС, чтобы определить лучший способ организации наших действий и выяснить, что именно нам нужно эффективно обсудить с Россией, когда наступит подходящий момент для этого», — сказал Кошта.

Реклама

Новости партнеров