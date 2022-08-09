У Путина по-хамски прокомментировали призыв Зеленского не пускать россиян на Запад

Президент Владимир Зеленский призвал Запад закрыть границы для граждан страны-агрессорки России.
В Кремле таким заявлениям украинского лидера не рады. Спикер российского президента диктатора Дмитрий Песков заявил, что к предложению Зеленского "можно относиться только очень негативно".
Позицию спикера Путина озвучат российские средства массовой пропаганды.
"Заявление достаточно, скажем так, говорит само за себя. Скорее всего, иррациональность в мышлении в этом случае зашкаливает", – высказался Песков.
По его словам, попытки изолировать государство-террористку или его граждан не удастся. Мол, это "процесс, не имеющий перспектив". "Душек у таких инициатив не очень хорош, если не сказать большего" — сказал он.
Как сообщалось, Владимир Зеленский считает, что странам Запада следует запретить въезд гражданам Российской Федерации. Более того – ограничение должно касаться всех россиян. Даже так называемых "хороших", покинувших государство-террористку из-за несогласия с политикой диктатора Владимира Путина.
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