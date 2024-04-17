Напомним, что "миротворческий" контингент был временно размещен по итогам соглашения в 2020 году между лидерами Азербайджана, РФ и Армении.
Спикер президента России Дмитрий Песков подтвердил, что его государство выводит свои "миротворческие силы" с территории вернувшегося под контроль Азербайджана Нагорного Карабаха.
Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.
Российские медийщики попросили Пескова прокомментировать информацию азербайджанских СМИ о начале вывода российского "миротворческого" контингента.
"Да, это действительно так", – коротко ответил спикер российского диктатора.
В сообщениях российских ресурсов нет деталей о выводе российских сил.
Напомним, ранее азербайджанские СМИ сообщили о начале окончательного вывода российских "миротворцев" и их техники с территории непризнанной республики Нагорный Карабах, вернувшейся осенью 2023 года под контроль Баку.
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