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У Путина подтвердили, что выводят "миротворцев" из Нагорного Карабаха

У Путина подтвердили, что выводят "миротворцев" из Нагорного Карабаха

Спикер президента России Дмитрий Песков и президент Владимир Путин / Фото: Getty Images

Напомним, что "миротворческий" контингент был временно размещен по итогам соглашения в 2020 году между лидерами Азербайджана, РФ и Армении.

Спикер президента России Дмитрий Песков подтвердил, что его государство выводит свои "миротворческие силы" с территории вернувшегося под контроль Азербайджана Нагорного Карабаха.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

Российские медийщики попросили Пескова прокомментировать информацию азербайджанских СМИ о начале вывода российского "миротворческого" контингента.

"Да, это действительно так", – коротко ответил спикер российского диктатора.

В сообщениях российских ресурсов нет деталей о выводе российских сил.

Напомним, ранее азербайджанские СМИ сообщили о начале окончательного вывода российских "миротворцев" и их техники с территории непризнанной республики Нагорный Карабах, вернувшейся осенью 2023 года под контроль Баку.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Конец войны! Капитуляция! Азербайджан за сутки вернул Карабах!

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