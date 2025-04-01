У Путина после угроз Трампа сделали заявление о мире в Украине

Владимир Путин. / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки работают над идеями возможного окончания войны в Украине. Якобы это происходит, несмотря на то, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что он "злой" на российского диктатора Путина.

Об этом сообщает Reuters .

В статье отмечают, что представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Что больше, говорят в Москве, якобы "фюрер" Путин открыт для диалога с Трампом.

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"Мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с урегулированием в Украине. Эта работа ведется, но пока нет никаких подробностей, о которых мы могли бы или должны были бы рассказать. Это трудоемкий процесс, вероятно, из-за его сложности", - заявил спикер диктатора.

Он отметил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным может быть организован в кратчайшие сроки при необходимости, хотя пока он не запланирован на ближайшую неделю.

Угрозы Трампа

На днях Трамп высказался о том, мол, разочарованный Путиным. Впрочем, с оптимизмом заявил, что "мы достигаем прогресса, шаг за шагом". Кроме того, глава Белого дома пригрозил, введет дополнительные тарифы, если Путин не будет сотрудничать.

"Я хочу, чтобы он заключил соглашение, чтобы мы остановили убийство российских солдат, украинских солдат и других людей. Я хочу убедиться, что он выполнит, и я думаю, что он это сделает", - сказал Трамп.

Дата публикации 23:19, 28.03.25 Количество просмотров 768 Прячьтесь, Трамп проснулся! Самые громкие заявления и прогнозы для Украины