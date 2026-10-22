У Путина после встречи с Уиткоффом выдвинули новые требования и ультиматумы: заявления

Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле после переговоров посланника США Стива Уиткоффа и «фюрера» Владимира Путина в очередной раз заявили о якобы желании мира, но в то же время обвинили и Украину, и Европу в обратном.

Об этом заявил спикер диктатора Дмитрий Песков.

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Он цинично высказался о том, что Москва якобы «не слышала ни одного заявления», свидетельствующего об этом. Более того, европейские страны, по его словам, лишь «провоцируют дальнейшие военные действия». Мол, до реальных шагов для переговоров еще далеко.

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Кроме того, Песков пригрозил продолжать действовать исключительно в собственных интересах и на условиях, «учитывающих законные интересы безопасности России».

В то же время, представитель Кремля похвалил администрацию Белого дома за усилия для «урегулирования». Он отказался комментировать встречу Уиткоффа с Путиным, а также раскрывать раскрывать детали американских предложений. Мол, посредничество «осуществляется молча», а дипломатия должна проходить тихо, а не «через мегафон».

Спикер «фюрера» заверил, что Путин не передавал Уиткоффу документы с российскими предложениями по урегулированию.

РФ дальше ставит ультиматумы

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва анализирует предложения, которые привез посланец президента США. По его словам, Москва ожидает, что американские представители «так же тщательно» анализируют позицию Кремля.

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В то же время, российский дипломат цинично настаивает, что любые договоренности по Украине должны учитывать так называемые «реалии на земле». Он дерзко заявил, что Москва не откажется от своих базовых требований и хочет, чтобы «будущее решение устранило проблемы, сделавшие неотвратимым начало специальной военной операции».

Рябков лживо подчеркнул, мол, шлихи в мир «даются непросто», а также пригрозил, что в случае провала политико-дипломатических методов Россия будет рассматривать и военный вариант.

Встреча Путина и Виткоффа — что известно

Спикер Кремля назвал переговоры представителя США и диктатора «содержательными». По его словам, все предложения, переданные США, будут изучены и оценены.

Тем временем Стив Виткофф высказался о том, что переговоры Украины, США и России продолжатся. Обсуждения, добавил он, были конструктивными, но «предстоит еще много важной работы».

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В то же время, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия якобы готова возобновить переговоры по миру в Украине. Мол, произойти это может уже «в 10 числах ноября».

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