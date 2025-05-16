У Путина появился шанс уничтожить НАТО: Портников предупредил о вероятном вторжении

Владимир Путин / © Associated Press

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Журналист Виталий Портников заявил, что пребывание Дональда Трампа в Белом доме открывает для Владимира Путина «окно возможностей» для новой агрессии против стран НАТО.

Такое мнение он высказал в эфире «Эспрессо».

По словам Портникова, Кремль может использовать время до истечения президентского срока Трампа в 2029 году для нападения на государства Балтии или Польшу.

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«У Путина есть окно возможностей, связанное с пребыванием в Белом доме Дональда Трампа. Потому что Путин считает, что Трамп и пальцем не пошевелит по поводу прекращения военных действий», — отметил журналист.

По мнению Портникова, Кремль способен инициировать локальные конфликты по сценарию «защиты русскоговорящего населения». Среди возможных целей он назвал город Нарва в Эстонии или Даугавпилс в Латвии.

Это может быть не обязательно большая война. К примеру, русские войска заходят в Нарву и объявляют, что защищают русскоязычных. И если США скажут, что не будут воевать с Россией, НАТО может не выдержать», — предупредил эксперт.

Портников считает, что такой сценарий станет смертью НАТО, поскольку создаст прецедент аннексии территорий Альянса без широкомасштабного военного сопротивления.

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Напомним, по словам руководителя Центра общественной аналитики «Башня» Валерия Клочка, недавнее заявление Владимира Путина о готовности к переговорам с Украиной в Стамбуле стало результатом внешнего давления, в том числе со стороны США.