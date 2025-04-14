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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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У Путина пригрозили эскалацией войны: что разгневало Кремль

Москва нагло обвиняет Берлин в нежелании мира.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин.

Кремль подверг критике будущего канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его заявления о том, что Берлин может предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Заявление Мертвеца изрядно напугало Москву. Пресссекретарь фюрера заявил: если ВСУ получат эти ракеты, то, мол, это приведет к неизбежной "эскалации".

"Судя по высказываниям г-на Мерца, он является сторонником усиления позиции и сторонником разных шагов, которые способны и неизбежно приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины", - сказал Песков.

По его словам, аналогичные позиции Россия якобы видит и в других европейских столицах. Представитель Кремля нагло заявил, мол, там не стремятся к миру.

"К сожалению, действительно, европейские столицы не склонны к тому, чтобы искать какие-то пути выхода на мирные переговоры, а скорее склонны к тому, чтобы и дальше провоцировать продолжение войны", - подчеркнул Песков.

Напомним, аналитики ISW назвали компромиссы, на которые ни в коем случае не пойдет Кремль во время переговоров. В частности, Москва не хочет уступать оккупированные Россией территории в Украине в рамках каких-либо будущих мирных переговоров.

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Дата публикации
Количество просмотров
2190
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