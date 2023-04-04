У Путина пригрозили "контрмерами" в ответ на официальное членство Финляндии в НАТО

Кремлю в очередной раз привиделось посягательство Альянса на безопасность России.

Спикер президента России Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в НАТО очередным обострением ситуации, а расширение Альянса – посягательством на безопасность РФ.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

"Расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы РФ, мы об этом говорили и именно так мы это воспринимаем", – заявил Песков.

"Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане", — подчеркнул спикер российского президента.

Напомним, Финляндия, а также Швеция подали свои заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года.

И 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Альянса. С этим государство поздравили Польша, Литва и другие страны-члены блока.

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