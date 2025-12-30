Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле цинично заявили, мол, «знают — как, чем и когда отвечать» на якобы «атаку» Украины по госрезиденции диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом заявил спикер «фюрер» Дмитрий Песков.

«Россия ужесточит переговорную позицию по Украине. Что именно — Кремль не будет сообщать публично», — говорит пресс-секретарь хозяина Кремля.

Он нагло выразился, будто «попытка Киева атаковать резиденцию» направлена на срыв переговорного процесса.

Более того, дерзко высказался Песков, «атака» не только против Путина, а якобы еще и против президента США Дональда Трампа и его мирных усилий. Впрочем, говорит представитель Кремля, это событие «неспособно поколебать доверительный диалог между Путиным и Трампом».

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о якобы «атаке» на резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, «объекты и время удара РФ в ответ после атаки определены».

Дональд Трамп, комментируя обвинения РФ о якобы этой «атаке» Украины, заявил, что был очень взбешен из-за «нападения». Он признался, что «был очень зол», когда «фюрер» ему об этом сказал. Когда главе Белого дома заметили, что Киев утверждает, что нападения не было, он ответил: «Все может быть. Но Путин мне сказал, что было».

