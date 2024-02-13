У Путина пригрозили ответом после решения ЕС по замороженным активам РФ

В администрации президента-диктатора РФ заявили, что если российские активы за рубежом будут конфискованы, то Москва будет преследовать всех ответственных за это.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

"Это посягательство на частную собственность, это — противоправные действия. Мы будем юридически преследовать всех, кто имеет отношение к таким решениям... Россия будет защищать свои интересы", — высказался спикер российского диктатора.

По его словам, "экспроприация чужой собственности" может иметь серьезные последствия для мировой экономики.

Как сообщалось, в ЕС согласовали использование для Украины сверхприбылей, связанных с российскими средствами. В частности, будет создан отдельный счет, на который будут перечисляться проценты от замороженных активов РФ.

Читайте также: