- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 3175
- Время на прочтение
- 1 мин
У Путина призывают "оказывать давление на Украину": что не нравится Кремлю на этот раз
В Кремле сделали циничное заявление о новом раунде переговоров.
В Кремле обвиняют В страну в том, что она не хочет продолжать дипломатический процесс для урегулирования войны. Поэтому призывают "оказывать давление на Киев", чтобы состоялся новый раунд переговоров.
Об этом заявил пресс-секретарь "фюрера" Дмитрий Песков.
По его словам, в частности, надавить на Украину должен президент США Дональд Трамп.
Песков говорит, мол, в Кремле слышали от американской стороны "много слов и заявлений" о разочаровании. Поэтому Москва надеется, что Соединенные Штаты будут параллельно оказывать давление на Украину, чтобы якобы продолжать переговорный процесс.
Особенно, отмечает Песков, “основными являются посреднические усилия США – президента Трампа и его команды”.
Напомним, Песков заявил, что в Кремле заявляют, что "внимательно отслеживают" сообщения, касающиеся поставок западного оружия в Украину . Мол, эта тема "высоко стоит в информационной повестке дня".