Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле обвиняют В страну в том, что она не хочет продолжать дипломатический процесс для урегулирования войны. Поэтому призывают "оказывать давление на Киев", чтобы состоялся новый раунд переговоров.

Об этом заявил пресс-секретарь "фюрера" Дмитрий Песков.

По его словам, в частности, надавить на Украину должен президент США Дональд Трамп.

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Песков говорит, мол, в Кремле слышали от американской стороны "много слов и заявлений" о разочаровании. Поэтому Москва надеется, что Соединенные Штаты будут параллельно оказывать давление на Украину, чтобы якобы продолжать переговорный процесс.

Особенно, отмечает Песков, “основными являются посреднические усилия США – президента Трампа и его команды”.

Напомним, Песков заявил, что в Кремле заявляют, что "внимательно отслеживают" сообщения, касающиеся поставок западного оружия в Украину . Мол, эта тема "высоко стоит в информационной повестке дня".

Дата публикации 12:44, 14.07.25 Количество просмотров 14 Трамп подтвердил поставку оружия! Кто заплатит за "Петриоты" для Украины?