У Путина прокомментировали его будущую встречу с Трампом

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не было серьезных дискуссий относительно возможной встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет CNN.

Песков в комментарии журналистам сказал, что "у них не было никакого начального контакта, чтобы обсудить, нужна ли им встреча или нет, и если нужна, когда и как".

Высказывания спикера российского диктатора прозвучали после того, как 4 февраля Трамп заявил, что США ведут "конструктивные" переговоры как с Москвой, так и с Киевом по поводу войны в Украине.

"Не спешите", — добавил Песков, сказав, что прокомментирует, "как только мы получим что-то конкретное".

Напомним, накануне депутат Госдумы России Леонид Слуцкий заявил, что ведется предварительная подготовка ко встрече Путина и Трампа, которая может состояться в феврале-марте.

Российские власти 5 февраля впервые подтвердили, что между официальными лицами Вашингтона и Москвы происходят дискуссии относительно Украины. В тот день Песков заявил, что "контакты между отдельными ведомствами действительно есть и в последнее время они активизировались". Более подробной информации он не озвучил.

К слову, 4 февраля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп сказал: "Мы ведем очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине". Он добавил, что дискуссии продолжаются как с российскими официальными лицами, так и с руководством Украины.