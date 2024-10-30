У Путина прокомментировали информацию о переговорах с Украиной на счет ударов по энергетике

В Кремле называют "вбрасыванием" информацию о том, что Украина и Российская Федерация ведут переговоры по прекращению ударов по энергообъектам.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

"Сейчас очень много вбросов, которые не касаются реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что осуществляют эти вбрасывания и допускают такие публикации", — высказался спикер "фюрера".

Материал Financial Times

Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что Украина и РФ ведут переговоры по взаимному прекращению нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Посредником диалога должен выступить Катар. Заметим, что в августе стороны были близки к соглашению, но все сорвалось из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

"Существуют очень ранние разговоры о потенциальном перезапуске чего-то. Сейчас идут разговоры об энергетических объектах", — сказал дипломат, ознакомленный с переговорами.

Вместе с тем, по словам бывшего высокопоставленного чиновника Кремля, ознакомленного с переговорами, диктатор РФ Владимир Путин вряд ли пойдет на такое соглашение, пока войска РФ не вытеснят ВСУ с территории Курской области.

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