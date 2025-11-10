У Путина прокомментировали исчезновение Лаврова - что известно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вскоре появится на публике.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

По словам Пескова, в последнее время в зарубежных СМИ появлялись публикации о якобы отсутствии Сергея Викторовича Лаврова на публике, однако он продолжает активно работать. «Сергей Викторович продолжает работать, работает активно», — отметил он.

«Когда состоятся соответствующие публичные мероприятия, тогда вы сможете увидеть министра», — добавил Дмитрий Сергеевич Песков.

Напомним, ранее мы писали о том, пропуск министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым последнего заседания Совета безопасностивызвал информационный шум в столице. В то же время президент Владимир Путин приказал чиновникам проработать сценарии потенциального тестирования ядерного оружия.