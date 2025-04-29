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У Путина прокомментировали отношение Украины к новому перемирию
Кремль снова прибегает к манипуляциям: Дмитрий Песков говорит, что Украина не дала ответа на инициативу с перемирием.
Спикер президента России Дмитрий Песков утверждает об отсутствии реакции Украины на предложение диктатора Владимира Путина о введении перемирия по случаю 9 мая.
Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.
«Реакции от киевского режима по предложению Путина о перемирии в дни 80-летия победы все еще не было», — заявил Песков.
Он отметил, что Москва не понимает, присоединится ли Киев к перемирию.
Спикер Путина также назвал манипуляцией якобы отказ Украины давать прямой ответ на российскую инициативу с перемирием.
Заметим, что на самом деле вечером 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложенное Россией перемирие. Он сказал, что предложение Путина по случаю российского Дня победы 9 мая — это «очередная попытка манипуляций», и предложил прекращение огня на 30 дней.