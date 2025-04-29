ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
915
Время на прочтение
1 мин

У Путина прокомментировали отношение Украины к новому перемирию

Кремль снова прибегает к манипуляциям: Дмитрий Песков говорит, что Украина не дала ответа на инициативу с перемирием.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Дмитрий Песков и Владимир Путин

Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Getty Images

Спикер президента России Дмитрий Песков утверждает об отсутствии реакции Украины на предложение диктатора Владимира Путина о введении перемирия по случаю 9 мая.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

«Реакции от киевского режима по предложению Путина о перемирии в дни 80-летия победы все еще не было», — заявил Песков.

Он отметил, что Москва не понимает, присоединится ли Киев к перемирию.

Спикер Путина также назвал манипуляцией якобы отказ Украины давать прямой ответ на российскую инициативу с перемирием.

Заметим, что на самом деле вечером 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложенное Россией перемирие. Он сказал, что предложение Путина по случаю российского Дня победы 9 мая — это «очередная попытка манипуляций», и предложил прекращение огня на 30 дней.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie