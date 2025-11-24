У Путина прокомментировали переговоры Украины и США о мирном плане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Россия не знает, какой текст мирного плана по завершению войны был выработан во время переговоров с участием представителей Украины, США и Европы в Женеве 23 ноября.

Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков, информируют средства массовой пропаганды РФ.

По словам Пескова, Москва не получала никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Женеве.

Он добавил, что в Кремле не знают, какой текст плана был выработан во время этих контактов.

«Мы пока не получали никакой информации. Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней и из Женевы, в частности. Но официально мы пока ничего не получили», — сказал Песков.

Представитель российского диктатора подчеркнул, что РФ не хочет вести обсуждение плана США по Украине через СМИ, считает это невозможным и некорректным.

Напомним, 23 октября в Женеве украинская и американская делегации обсудили пункты мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам встречи Белый дом заявил, что представители государств разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Участники переговоров подтвердили значительный прогресс в согласовании позиций и договорились, что будущее мирное соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины, обеспечивать устойчивый и справедливый мир.

Как сообщает «РБК-Украина», по итогам переговоров в Женеве, делегации США и Украины достигли существенного прогресса, согласовав большинство положений мирного плана. Спорные моменты, включая численность ВСУ, статус Запорожской АЭС и формат обмена пленными, были скорректированы. Однако самые сложные вопросы — территориальные и закрепление невступления в НАТО — будут обсуждаться непосредственно президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом во время их ожидаемой встречи.