У Путина прокомментировали позицию России по поводу 30-дневного перемирия

У Путина не подтвердили передачу российских требований США в контексте переговоров по перемирию с Украиной. Россияне обещают сформулировать свою позицию после контактов со Штатами.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Как сообщило издание Reuters, соответствующие требования были переданы. Речь идет о том, что они похожи на ранее озвученные в Кремле.

"Нет, я не могу это ни подтвердить, ни прокомментировать. Я могу лишь еще раз повторить, что существует огромное количество информации, которая не соответствует действительности, которая лишь в малых долях соответствует действительности. До начала переговоров по Украине неверно встряхивать небеса и говорить публично о позициях сторон. Кремль обдумает и сформулирует свою позицию по Украине после двусторонних контактов с США", - отметил спикер Кремля.

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Также он добавил, что процесс "передачи информации по результатам переговоров с Украиной в Джидде в действии". Президент РФ, добавил Песков, может уже "вечером провести международный телефонный разговор".

Ранее военный эксперт Петр Черник выразил мнение о том, что глава Кремля Владимир Путин откажется идти на мирное соглашение и 30-дневное прекращение огня.

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