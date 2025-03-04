У Путина прокомментировали приостановку военной помощи США для Украины

Москве заявления из Вашингтона импонирует.
Соединенные Штаты Америки приостановили военную помощь Украине. В Кремле со своими комментариями не заставили себя ждать. Говорят, мол, это может "побуждать Киев к мирному процессу".
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что до сих пор Вашингтон был "главным поставщиком войны" в Украине. Спикер Кремля цинично отметил, мол, США внесут "лучший вклад в дело мира", если перестанут поддерживать Киев.
В то же время заявил лидерам стран Европы о намерении продолжить поставлять Украине помощь не очень нравятся Пескову.
Напомним, издание The Economist оценило последствия прекращения помощи от США. Отдельно, в статье говорится, что из-за замораживания поставок ракет Patriot многие города могут испытать серьезные разрушения.
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