Соединенные Штаты Америки приостановили военную помощь Украине. В Кремле со своими комментариями не заставили себя ждать. Говорят, мол, это может "побуждать Киев к мирному процессу".

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что до сих пор Вашингтон был "главным поставщиком войны" в Украине. Спикер Кремля цинично отметил, мол, США внесут "лучший вклад в дело мира", если перестанут поддерживать Киев.

В то же время заявил лидерам стран Европы о намерении продолжить поставлять Украине помощь не очень нравятся Пескову.

Напомним, издание The Economist оценило последствия прекращения помощи от США. Отдельно, в статье говорится, что из-за замораживания поставок ракет Patriot многие города могут испытать серьезные разрушения.

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