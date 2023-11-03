У Путина прокомментировали статью Залужного о войне в "тупике"

Украине якобы следует понять, что "абсурдно даже говорит о возможности ее победы на поле боя".

В Кремле заявляют, что не согласны с тезисом главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о том, что война "зашла в тупик".

Об этом заявил пресс-секретарь президента-диктатора России Дмитрий Песков, пишут российские ОМП.

"Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все относящиеся цели должны быть выполнены", — подчеркнул он.

Представитель Кремля заявил, что Украине стоит понять, что "абсурдно даже говорит о возможности ее победы на поле боя".

"Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорит о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя – это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это осознает, тем скорее откроются какие-то перспективы", – цинично заявил Песков.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал колонку в The Economist. По его словам, ситуация на фронте зашла в тупик, для выхода из которого необходимо совершить большой технологический скачок.

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