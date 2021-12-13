Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

У Путина рассказали, что думают об идее Зеленского насчет референдума по Донбассу

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
У Путина рассказали, что думают об идее Зеленского насчет референдума по Донбассу

Associated Press

Песков называет такую инициативу внутренним вопросом Украины.

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Зеленского о вероятности референдума по Донбассу, заявил, что это внутреннее дело Украины. Но в Кремле заметили, что их интересует формулировка.

С таким заявлением выступил Дмитрий Песков 13 декабря, пишут росСМИ.

"Проведение референдума по Донбассу – это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума", – сказал спикер Путина.

Кроме того, комментируя идею создания отдельного формата прямых переговоров украинского и российского президентов по Донбассу, Песков традиционно повторил привычную позицию Москвы, мол, РФ "не является участницей конфликта". Традиционно он призвал к диалогу с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР", поддерживаемых РФ.

Напомним, во время интервью телеканалу "1+1" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведения референдума по Донбассу или Крыму, но вопрос не будет стоять исключительно о статусе оккупированных территорий.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Эксклюзив ТСН: интервью Владимира Зеленского с Наталией Мосейчук

Эксклюзив ТСН: интервью Владимира Зеленского с Наталией Мосейчук
Следующая публикация