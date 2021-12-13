У Путина рассказали, что думают об идее Зеленского насчет референдума по Донбассу

У Путина рассказали, что думают об идее Зеленского насчет референдума по Донбассу

Песков называет такую инициативу внутренним вопросом Украины.

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Зеленского о вероятности референдума по Донбассу, заявил, что это внутреннее дело Украины. Но в Кремле заметили, что их интересует формулировка.

С таким заявлением выступил Дмитрий Песков 13 декабря, пишут росСМИ.

"Проведение референдума по Донбассу – это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума", – сказал спикер Путина.

Кроме того, комментируя идею создания отдельного формата прямых переговоров украинского и российского президентов по Донбассу, Песков традиционно повторил привычную позицию Москвы, мол, РФ "не является участницей конфликта". Традиционно он призвал к диалогу с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР", поддерживаемых РФ.

Напомним, во время интервью телеканалу "1+1" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведения референдума по Донбассу или Крыму, но вопрос не будет стоять исключительно о статусе оккупированных территорий.

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