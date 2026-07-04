У Путина размечтались о "полосе безопасности" в трех областях Украины: детали циничного заявления

Дмитрий Медведев / © Associated Press

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В Кремле цинично заявили о желании создать так называемую «полосу безопасности» на территории трех областей Украины: Сумской, Днепропетровской и Харьковской.

Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передают российские СМИ.

Заявление Медведева о «полосе безопасности» — подробности

В своих болезненных фантазиях российское чиновник назвал захватнические намерения лишь «продолжением» ранее озвученных планов кремлевского диктатора Путина.

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«А новая полоса безопасности, о которой вчера сказал Глава государства, пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей», — отметил Медведев.

Не ограничившись влажными мечтами о захвате новых украинских земель, Медведев вывалил очередную порцию пропагандистской чепухи о фронте, обвинив Запад в «тайных заговорах», а Украину в искажении реальности.

«Фальшивая риторика бандеровского Киева и его безумных спонсоров нужна только для их самосохранения и выдачи новых денег на войну», — заявил чиновник страны-агрессорки.

Война в Украине — последние новости

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков цинично повторил вчерашнее утверждение Путина о том, что Константиновка якобы находится под контролем российских войск.

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Также мы писали, что карта боевых действий, которую показывают российскому диктатору Владимиру Путину, существенно отличается от реального положения дел на передовой. Российский Генеральный штаб значительно увеличивает площадь территорий, якобы находящихся под контролем армии РФ.

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