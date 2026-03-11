Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле продолжают цинично заявлять, мол, так называемая СВО — то есть начавшаяся в Украине война — будет продолжаться.

Об этом заявил спикер российского «фюрера» Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он дерзко высказался, мол, агрессорка Россия будет дальше «демилитаризировать Киев» и проводить «СВО».

Кроме того, он в традиционной манере Кремля обвинил Украину в атаках по территории РФ, забывая о российских ударах по гражданской украинской инфраструктуре и убийствах мирного населения.

Мирные переговоры

Песков в очередной раз подчеркнул, мол, Москва приветствует мирные усилия Дональда Трампа. Впрочем, говорит спикер Кремля, конкретики относительно места и времени следующего раунда переговоров по Украине нет.

По его словам, обстоятельства не позволяют продолжить встречи на площадке Абу-Даби. В то же время, Москва считает, что турецкий Стамбул может стать местом новых трехсторонних переговоров.

«Все участники положительно относятся к этой опции», — добавил он.

Напомним, на днях Кремли заявили, мол, «заинтересованы в урегулировании» войны, поэтому трехсторонний формат переговоров по Украине «нужно продолжать». Вроде бы Москва в этом заинтересована и благодарна Соединенным Штатам Америки «за посредничество».

Отметим, что украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на проведение нового раунда трехсторонних переговоров уже на следующей неделе. По его словам, переговоры должны были состояться в ОАЭ в прошлую пятницу, но график сместился из-за его поездки на фронт.