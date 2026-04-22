У Путина сделали дерзкое заявление о встрече с Зеленским и выдвинули условие

Ультиматум от Пескова: состоится ли встреча Путина с Зеленским / © Associated Press

Российский диктатор Путин готов ко встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но имеет для этого свои условия.

Об этом заявил спикер диктатор Дмитрий Песков, заявление которого передают российские пропагандистские СМИ.

По словам Пескова, потенциальная встреча возможна для завершения уже достигнутых соглашений.

«Главное — целеполагание встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было, для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности», — сказал он.

Фактически спикер Путина признал, что никакой встречи не будет — разве что Украина согласится на российские условия и капитулирует.

Также Песков признал, что пока нет никакой конкретики о возможном визите спецпосланников Трампа Уиткоффа и Кушнера в РФ.

«Мы надеемся, что эти поездки продолжатся. Но когда именно она будет, сейчас пока сказать не можем», — отметил представитель Кремля.

Ранее диктатор Путин в очередной раз заявил, что цели так называемой «СВО» будут достигнуты и заверил, что «знает, чем все закончится».

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о готовности провести переговоры между Зеленским и диктатором Путиным на территории Турции. Возможный формат встречи предполагает участие также лидеров США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Зеленский заверил, что готов возобновить переговорный процесс по завершению войны и рассматривает для встречи любые безопасные страны, кроме Российской Федерации и Беларуси.