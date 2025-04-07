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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
137
Время на прочтение
1 мин

У Путина сделали еще одно заявление о прекращении огня

Москва цинично заявляет о якобы своей солидарности с идеей прекращения огня.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин.

В Кремле цинично продолжают утверждать, мол, их фюрер Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня в Украине.

О нагло это заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, якобы для прекращения огня "следует решить ряд вопросов, а пока они "висят в воздухе". Впрочем, о чем говорится представитель диктатора не сказал".

"РФ при разрешении ситуации в Украине должен обеспечить свои интересы", - высказался Песков.

Напомним, политический эксперт Вадим Денисенко убежден, что диктатор РФ Владимир Путин надеется на летнюю военную кампанию . По словам эксперта, сейчас есть только имитация переговоров. Реальных переговоров стоит ждать.

Дата публикации
Количество просмотров
137
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