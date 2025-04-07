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У Путина сделали еще одно заявление о прекращении огня
Москва цинично заявляет о якобы своей солидарности с идеей прекращения огня.
В Кремле цинично продолжают утверждать, мол, их фюрер Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня в Украине.
О нагло это заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, якобы для прекращения огня "следует решить ряд вопросов, а пока они "висят в воздухе". Впрочем, о чем говорится представитель диктатора не сказал".
"РФ при разрешении ситуации в Украине должен обеспечить свои интересы", - высказался Песков.
Напомним, политический эксперт Вадим Денисенко убежден, что диктатор РФ Владимир Путин надеется на летнюю военную кампанию . По словам эксперта, сейчас есть только имитация переговоров. Реальных переговоров стоит ждать.