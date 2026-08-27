Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль в очередной раз пригрозил Украине «жестким ответом» за удары по территории агрессорки России. Мол, Москва якобы вынуждена реагировать на украинские атаки.

Об этом заявил спикер российского «фюрера» Путина Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg, пишут росСМИ.

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Традиционно представитель администрации диктатора не упомянул удары окупантов по жилым домам в Украине и убийства мирных украинцев. Зато Песков нагло пытается выставить агрессора РФ только «отвечающей» стороной.

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В то же время пресс-секретарь «фюрера» дерзко высказался, что России якобы даже не нужна военная эскалация против Украины, ведь захватническое войско «и так продвигается вперед».

«Нам это (эскалация — Ред.) просто не нужно, потому что мы все равно продвигаемся вперед», — цинично ответил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, что Москва готовится к усилению своих ударов.

Напомним, ранее Дмитрий Песков пригрозил Киеву ежедневным «возмездием» из-за атак по объектам коммерческой инфраструктуры РФ. Мол, последствия украинских кдаров «испытывают в Киеве каждый день» и такая тенденция будет продолжаться.

В то же время The Times пишет о новый план прекращения войны в Украине , который уже готов. Он предполагает прекращение огня, взаимный отвод войск от нынешней линии фронта и создание буферной зоны.

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